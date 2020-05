La Scuola del gusto lascia Torrecuso e va verso Castelvenere L'ipotesi è che il Comune di Torrecuso non voglia rinnovare il partenariato con la Regione

Ore decisive per il destino della Scuola del Gusto di Torrecuso che potrebbe, ed il condizionale è ancora d'obbligo in attesa di comunicazioni ufficiali, lasciare Torrecuso per 'migrare' in altri centri sanniti che dovessero fare richiesta per ospitare l'Ente inaugurato nel settembre del 2017 dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca presso la sede di Palazzo Caracciolo Cito in piazza Antonio Fusco.

Una 'creatura' nata per valorizzare e formare le giovani professionali sanniti e che negli ultimi anni ha forgiato tanti chef, pasticcieri e non solo che hanno trovato uno sbocco lavorativo grazie ai corsi finanziati dalla Regione Campania.

Nelle ultime ore, però, corre insistente la voce che il Comune di Torrecuso non voglia rinnovare l'accordo di partenariato per la scuola nata per lo sviluppo del turismo enogastronomico delle aree rurali. Un accordo che prevede ovviamente anche il pagamento da parte della Regione di un fitto per i locali utilizzati (Palazzo Caracciolo).

Se il Comune di Torrecuso non dovesse quindi rinnovare l'accordo con la Regione si potrebbero fare avanti altri Comuni sanniti. Tra questi figurerebbe Castelvenere dove la scuola potrebbe contare sulla centralissima Enoteca Culturale ospitata all'interno dell'Istituto Alberghiero.

Per ilmomento, però, ovviamente si spera che tutto possa rientrare e che la scuola di formazione alle professioni più richieste del momento resti nel territorio di Torrecuso.