Rinviato Trofeo Città di Telesia in programma il 21 giugno Il sindaco Carofano: "annullata la 14esima edizione per tutelare la salute di tutti"

La necessità di tutelare la salute di tutti e il rigoroso rispetto delle normative previste per il contenimento del contagio a seguito dell'emergenza Coronavirus ha spinto la Running Telese, raccolto anche il parere del Comune di Telese Terme, ad annullare la 14esima edizione del Trofeo Città di Telesia in programma per il prossimo 21 giugno.

Così il sindaco di Telese terme, PAsquale Carofano sulla gara internazionale di corsa su strada sulla distanza di 10 chilometri promossa dalla S.S.D Telesia Running sotto l'egida della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) con il patrocinio della Regione Campania e della Città di Telese Terme.

In questo momento la priorità assoluta è la salute pubblica ed è per questo che abbiamo scelto la strada del rinvio trovandoci di fronte a un assetto normativo non proprio chiaro sul tema.

"Agli atleti, ai tanti appassionati della corsa su strada, ai nostri concittadini assicuriamo che torneremo a correre tra le bellezze e il paesaggio unico della Valle Telesina - scrive il sindaco Carofano - non appena sarà possibile. Cercheremo di individuare la data migliore per evitare concomitanze con altri eventi già in calendario.

Ci rivedremo sicuramente emotivamente più carichi e felicemente più determinati per una manifestazione dal carattere internazionale, coinvolgente e sempre ricca di sorprese in un clima di assoluta sicurezza".