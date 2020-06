Lavori stradali, Provincia approva provvedimenti fattibilità Riguardano Amorosi e Telese Terme

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha approvato, dopo quelli dei giorni scorsi, altri due provvedimenti di fattibilità tecnica ed economica per lavori stradali. Si tratta: della realizzazione di due rotatorie nel Comune di Amorosi per l’importo complessivo di €220.000,00 e del ripristino del piano viabile e delle relative pertinenze sulla S.P. 113 “San Giovanni” nel territorio di Telese Terme per un importo di €110.000,00.