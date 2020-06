Scoppia incendio, paura per un'attività commerciale Annerita una parete esterna e danneggiato il ricovero di alcuni attrezzi da giardinaggio

Nessun danno agli ambienti del negozio. Solo una parete esterna annerita e tanta, tanta paura per una famiglia di commercianti che nella tarda mattinata di oggi si è trovata a fare i conti con un incendio divampato, per cause ancora in corso di accertamento, all'interno di un ricovero di attrezzi da giardinaggio al confine tra un'abitazione e l'attività. È accaduto alle porte di San Giorgio, lungo la Statale Appia che da Benevento conduce nel centro dell'Hinterland.

Scattato l'allarme sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco, i carabinieri di San Giorgio del Sannio e un'ambulanza del 118. Per fortuna nessun problema per le persone. Solo una parete posteriore annerita e il danneggiamento degli attrezzi da giardinaggio al pari di un condizionatore.