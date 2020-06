Via Salvator Rosa, i residenti al Comune: riparate voragini L'appello degli automobilisti costretti a dribblare le profonde buche

La rete stradale di alcune zone della città versa in condizioni disastrose, in particolar modo all’indomani delle piogge che ci sono state nei giorni scorsi e i cittadini non ne possono più. Un mese fa anche Cosimo Pagliuca della Uil trasporti lanciava l’allarme sullo stato di abbandono delle strade cittadine. Ed oggi sono alcuni residenti di via Salvator Rosa che pongono all’attenzione dell’amministrazione comunale le diverse buche che da troppo tempo sono presenti lungo l'arteria che dalla zona del tribunale conduce all'incrocio con via Sala.

Al centro delle proteste le buche che obbligano gli automobilisti a fare veri e propri slalom, sperando di non “beccarne” un’altra o qualche auto parcheggiata lateralmente.

Per questo motivo i residenti chiedono al Comune di intervenire per effettuare la riparazione del manto stradale.