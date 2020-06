Verso la A: anche Montesarchio si tinge di giallorosso Le piazze e le strade principali del paese caudino vestite a festa per la Strega: non era scontato

Si tinge di giallorosso anche Montesarchio in vista della serie A. Un gruppo di tifosi, storici stregoni montesarchiesi dal “veterano” Gianni Legorano, a Rino D'Ambrosio, Antonio Dello Russo, Luigi “Brik”, Angelo Nardone con l'aiuto dei ciittadini ha addobbato il paese alla vigilia di quella che potrebbe essere la gara della matematica promozione in serie A.

Ed è un bel segnale: pochi anni fa difficilmente le sorti dei giallorossi avrebbero fatto breccia nei cuori dei montesarchiesi. La città negli anni passati si è tinta di azzurro in occasione degli scudetti del Napoli, ma l'eco delle gesta giallorosse nel centro più popoloso della provincia è arrivato con le imprese sportive del Benevento targato Vigorito: si ricorderà ad esempio la piazza principale, Piazza Umberto I, gremita davanti a un maxischermo per assistere alla finale playoff col Carpi.

Un merito importantissimo per la società giallorossa dunque, oltre al trionfo prettamente sportivo, la capacità di unire la provincia attorno ai colori giallorossi: impresa questa probabilmente anche più difficile di portare una squadra come il Benevento dalla C alla serie A.

E sono un bel vedere l'eroe locale Ercore addobbato di giallorosso assieme alla fontana a lui dedicata, e così Piazza Croce e il tratto di Appia che attraversa il paese: una festa che esce fuori dai confini della città dunque, una gran bella festa.