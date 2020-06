Damiano: "Il Benevento mostra come dar lustro a un territorio" "L'esultanza sportiva cede il passo al ringraziamento per quanto dato da Vigorito al Sannio"

Anche dalla provincia arrivano gli attestati di stima e i complimenti al Benevento e al presidente Vigorito. Il sindaco di Montesarchio Damiano infatti cita la società di via Santa Colomba come esempio: "Salutiamo con orgoglio e soddisfazione la promozione del Benevento in serie A. E all'esultanza per il risultato sportivo aggiungiamo anche il ringraziamento per il senso di appartenenza che i giallorossi e in particolare il presidente Vigorito sono riusciti a creare in tutto il Sannio.

La società giallorossa è la dimostrazione lampante e soprattutto pratica di come si può dar lustro a un territorio, oltre che a una città, diventandone simbolo: e noi siamo orgogliosi di avere un simbolo come il Benevento del presidente Vigorito.

Come amministrazione inoltre oltre a rivolgere i nostri complimenti e i migliori auguri alla squadra e alla società giallorossa diamo fin d'ora la nostra disponibilità ad accompagnarli, se e quando riterranno possibile, nell'avventura, che sarà sicuramente avvincente e proficua, della serie A".