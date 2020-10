Covid a Montesarchio, attività sospesa nell'Ufficio postale Il provvedimento preso dopo la positività di un dipendente

Preoccupa da giorni la situazione in merito all'aumento dei contagi a Montesarchio. Dopo la nota del sindaco con la quale in mattinata ha annunciato la positività di tre dipendenti dell'Asl, attività sospese anche all'interno dell'ufficio postale di via Cervinara a causa della positività di un dipendente. Anche in questo caso il sindaco di Montesarchio è stato informato della situazione ora al vaglio dell'Asl che non è escluso sottoponga a tampone gli altri dipendenti.