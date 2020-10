Covid19. Studente positivo, chiuso il Telesi@ Sto alle attività didattiche fino al 12 ottobre

Ancora un caso di covid19 nelle scuole. Chiuso fino al 12 ottobre, per la positività di un alunno, il plesso scolastico dell'Istituto Telesi@ in via Caio Ponzio Telesino a Telese Terme. La disposizione del sindaco Giovanni Caporaso specifica che sono state messe in campo tutte le linee per affrontare la situazione, a cominciare dalla sanificazione degli ambienti.