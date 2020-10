Covid19. A Fragneto Monforte chiude la scuola Attività didattiche sospese per lunedì. Il sindaco: decisione in via cautelativa

Ancora un caso di Covid19 impone la chiusura di una scuola nel Sannio. Si tratta dell'istituto di Fragneto Monforte che, per ordinanza comunale emanata oggi, rimarrà chiuso in via cautelativa per lunedì 12 ottobre. La disposizione riguarda il plesso scolastico in via Padre Pio da Pietrelcina, relativamente agli spazi della scuola secondaria.

A comunicarlo il sindaco del centro sannita Luigi Facchino: “Si avvisa la cittadinanza che, a seguito della nota del Dirigente Scolastico Elisanna Pezzuto, trasmessa in data odierna alle ore 12.21, nella quale si comunica che una docente della Scuola Secondaria di Fragneto Monforte è in attesa dell’esito del tampone in quanto contatto diretto con un caso Covid accertato, ho provveduto ad emanare specifica ordinanza di chiusura del Plesso scolastico sito in Via Padre Pio, esclusivamente per gli spazi della Scuola Secondaria, per il giorno 12.10.2020. Il provvedimento è ai soli fini precauzionali in attesa di conoscere l’esito del tampone a cui si è sottoposta la docente in questione. Nel pomeriggio di oggi si procederà ad un intervento di sanificazione straordinaria dell’intero Plesso scolastico ed analogo intervento interesserà, altresì, lo scuolabus impegnato per il trasporto degli alunni. Nel mentre vi comunico, con enorme gioia, che il tampone naso faringeo cui si è sottoposto l'intero nucleo familiare attualmente in quarantena fiduciaria per vicinanza all'unico caso Covid attualmente accertato sul territorio comunale, ha dato esito negativo. Al nucleo familiare in questione va il mio personale ringraziamento per aver, con spirito di forte responsabilità, accettato il percorso di quarantena volontaria e fiduciaria. Augurando a nome mio e dell'intera collettività, una pronta guarigione al nostro concittadino ancora alle prese con questo maledetto Virus, vi invito al rispetto delle regole ormai note con particolar riguardo all'utilizzo della mascherina obbligatoria anche all'aperto. Solo con uno stile di vita modificato nelle abitudini e rispettoso delle regole potremmo superare questo momento...”.