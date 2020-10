Covid alla Maugeri, altri due positivi dallo screening I test sono stati effettuati su 373 persone presso l'Istituto riabilitativo di Telese Terme

Altri due casi di positività al covid19 alla Maugeri di Telese Terme. E' l'Istituto di riabilitazione a dettagliare: “Si sono sostanzialmente completate stamane le attività di testing anti-Covid su degenti e personale dell’IRCCS Maugeri di Telese Terme, scattate, nei giorni 15 e 16, su 373 persone, fra pazienti e addetti, dopo la segnalazione di alcuni casi di positività nei giorni precedenti.

L’Asl di Benevento ha comunicato in più riprese l’esito di 333 tamponi, risultati positivi in soli due casi: un medico e un infermiere, in isolamento al domicilio.

Sui restanti 40 tamponi ancora senza esito, la Maugeri ha deciso di provvedere autonomamente, sottoponendo a tampone 28 pazienti e nove dipendenti, risultati tutti negativi. Mancano ancora all’appello tre dipendenti, attualmente fuori sede e che saranno sottoposti al tampone al loro rientro.

I due casi di positività si aggiungono a quelli riscontrati il giorno 15, ossia i quattro dipendenti, da allora in isolamento fiduciario al domicilio, e i cinque pazienti della Cardiologia, di cui due “debolmente positivi”, inviati al Rummo – S. Pio di Benevento”.