Il Comune campano dove si pagano meno tasse? E' nel Sannio Giù tutte le tariffe: "Vicini ai cittadini"

Puglianello è il Comune della Campania dove si pagano meno tasse. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Francesco Maria Rubano, consegue un altro importante risultato mantenendo un impegno contratto con la cittadinanza durante la campagna elettorale. Confermati il taglio della Tari, la cui riduzione media è pari al 13,41 x 1000 per le utenze domestiche e del 3,10 x 1000 per le utenze non domestiche e anche della tassa sugli immobili, che tra il 2019 e il 2020 ha subito una sforbiciata IMU pari allo 0,7 x 1000. In quest’ultimo caso, basti pensare che l’aliquota base nazionale è pari all’8,6 x 1000 mentre quella del Comune di Puglianello è equivalente al 6,9 x 1000 (con un ribasso complessivo dell’1,7 x 1000). “Quando un’amministrazione comunale riesce ad abbassare le tasse, certifica che ha capacità politica, non amministra sprecando danaro pubblico e pertanto non ha mire affaristiche. In un momento particolarmente delicato come questo poi, con un nuovo lockdown che sembra alle porte e che nei fatti è già stato perpetrato in danno agli operatori economici locali - spiega il sindaco Francesco Maria Rubano - abbiamo dato priorità assoluta, ancora una volta, alle persone. Non lasceremo mai soli i nuclei familiari e le partite iva. La gente adesso ha bisogno di sapere che l’Amministrazione Comunale gli è vicina e ha necessità di avvertire questa vicinanza, di toccarla con mano, attraverso gesti concreti e non mediante le chiacchiere. Di quelle sanno riempirsi la bocca coloro che non hanno a cuore gli interessi dei cittadini, ma è solo passando all’azione che si riesce a fare la differenza. Una comunità va amministrata con coraggio e lucidità, noi stiamo facendo il possibile e non dormiamo la notte per pensare a cosa è meglio per i nostri concittadini, farli sentire protetti sul piano sanitario e allo stesso tempo garantiti nel sostegno finanziario e dei beni di prima necessità. Lo abbiamo già fatto una volta nei mesi di chiusura totale, siamo pronti a rimetterci in moto senza piangerci addosso”.