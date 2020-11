Drive-in per tamponi a Telese Da venerdì mattina nell'ambito del piano 'Scuola Sicura'

Da venerdì mattina Drive In per tamponi rapidi a Telese Terme, nell’ambito del piano “Scuola Sicura” per l'emergenza Covid19. Ad annunciarlo il sindaco Giovani Caporaso che in merito evidenzia: “Dando seguito a una nostra richiesta, il Direttore Generale dell’Asl Benevento, Gennaro Volpe, ha programmato il Drive In per i tamponi rapidi a Telese Terme. Oltre a esprimere la mia gratitudine al direttore Volpe per l’attenzione che ancora una volta rivolge alla nostra Comunità e al nostro territorio, punto di riferimento dell’intera valle, invito quella parte di popolazione della valle telesina direttamente interessata dalla riapertura delle scuole il 24 novembre, a usufruire del servizio gratuito messo a disposizione, sia venerdì che nel fine settimana. Specifico che l’esame sarà eseguito ai bambini che torneranno a scuola, in presenza, il 24 novembre prossimo, ai loro familiari e al personale scolastico degli istituti che riapriranno secondo quanto disposto dall'Unità di Crisi della Regione Campania. Abbiamo individuato l’area antistante il campo sportivo in viale Europa per la possibilità di creare un percorso in entrata e in uscita”.

La dottoressa Giovanna Ragozzino, Responsabile della U.O. A.S. di Telese Terme, ribadisce che "il test riguarderà gli studenti e il personale scolastico (docente e non docente) che rientreranno a scuola il prossimo 24 novembre. Si tratta del test antigenico rapido, cioè il tampone rapido Covid 19-ag. Per la suddivisione dei soggetti da sottoporre al test state direttamente coinvolte le scuole presenti sul territorio, alle quali verrà consegnato un consenso informato per gli alunni (il cui referto verrà dato ai genitori) e il personale scolastico. Nella postazione ci saranno infermieri, personale amministrativo e personale medico, il tutto coordinato dal Distretto di Telese Terme della Asl".

"E’ cominciato il programma Scuola Sicura – spiega il Direttore Generale dell’Asl Bn, Gennaro Volpe -. E per l’occasione abbiamo ampliato le postazioni in provincia in modo da favorire una vasta adesione di personale scolastico e di bambini. Dunque abbiamo colto l’occasione per cominciare con i test anche a Telese Terme. Come da prassi lo facciamo coinvolgendo le istituzioni locali e quindi con le autorità sindacali presenti sul territorio. Fondamentale, per la zona di cui parliamo, è l’impegno del Distretto Sanitario di Telese Terme. Non escludo – conclude il DG Volpe - che possano esserci altre giornate di test, ma questo dipenderà anche dall’andamento della pandemia”.