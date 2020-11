Screening di massa a Puglianello, terminata seconda fase Rubano: "Continueremo a tutelare la salute pubblica"

Si è conclusa ieri la seconda fase di screening di massa calendarizzata dall’Amministrazione Comunale di Puglianello. In tutto 112 i cittadini sottoposti a tampone molecolare. I risultati saranno trasmessi dal Centro entro sabato. A comunicarlo il sindaco, Francesco Maria Rubano che commenta: "Ringrazio i cittadini per la collaborazione mostrata seguendo con scrupolo ed esemplare senso civico il percorso che l’Amministrazione Comunale sta suggerendo. Continueremo a tutelare la salute pubblica e non ci fermeremo in alcun modo, ponendo in essere ulteriori azioni per superare questa fase delicata e ridimensionare problemi e rischi presenti anche nel nostro territorio. Invitiamo il resto della cittadinanza a prenotarsi in vista della prossima iniziativa secondo le modalità di rito".

La terza giornata di tamponi è difatti prevista per domenica 29 novembre, destinata ad altri 150 aventi diritto. Fino ad oggi il numero totale di test effettuati è 263. "Sollecito tutti - precisa ancora il sindaco - non solo a mantenere alta la guardia, ma anche ad affidarsi, senza alcuna difficoltà o riserva, a quanto l’Istituzione locale sta attuando, con coraggio e sacrificio, per l’esclusivo bene di tutti. La vita di ognuno di noi - conclude - vale più di qualsiasi altra cosa. Lo sottolineo agli scettici e a chi è in malafede su un tema così rilevante per il nostro futuro".