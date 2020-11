"Niente allarmismi, ma massima attenzione" L'appello ai cittadini della consigliera comunale e medico Mila Lombardi

“Il numero di positivi Covid ricoverati attualmente presso le strutture ospedaliere, e la recente crescita esponenziale della curva epidemiologica, richiedono una maggiore cautela e prudenza nei comportamenti di ognuno di noi in questo delicato momento dell’onda di ritorno del virus, in modo tale da tutelare maggiormente se stessi e in particolar modo gli anziani e le persone più fragili”. Così Romilda Lombardi, consigliere Comunale di Benevento, consigliere dell’Ordine dei Medici e medico ospedaliero richiama l'attenzione di tutti affinchè si rispettino le norme antiocontagio.

“E’ necessario in questo periodo, un ulteriore sacrificio, per non rendere vani quelli compiuti dai cittadini fino ad ora e lo sforzo collettivo in atto da parte di tutti gli operatori sanitari per assicurare la massima assistenza agli ammalati al fine di garantire la salute pubblica

La situazione a marzo è stata critica, ma i numeri attuali sono notevolmente più alti di quelli di 6 mesi fa.

Gli ultimi dati purtroppo – scrive la dottoressa Lombardi -, anche se più confortanti rispetto ad altre realtà destano comunque preoccupazione.

Per questo motivo - conclude - , da medico, nonché da consigliere comunale della Città di Benevento, rivolgo un invito a tutti cittadini sanniti, che finora hanno dimostrato un grande senso di responsabilità, di continuare ad affrontare questa emergenza sanitaria, attenendosi alle indicazioni che le autorità ci stanno impartendo a tutela della nostra salute”.