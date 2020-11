Violenza di genere e testimonianze, mercoledì CesvoLive Focus “Riflessioni e testimonianze di chi è in prima linea nella lotta alla violenza di genere"

Si chiama CesvoLive – I focus in diretta del Csv Irpinia Sannio la nuova iniziativa lanciata dal Centro Servizi per il Volontariato delle Province di Avellino e Benevento. Incontri con ospiti “a distanza” e trasmessi in diretta sulla Pagina Fecabook Cesvolab per affrontare quelle tematiche che toccano da vicino il mondo del volontariato.

Il primo appuntamento con CesvoLive ci sarà mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con un focus dal titolo “Riflessioni e testimonianze di chi è in prima linea nella lotta alla violenza di genere”.



Nel corso della diretta Facebook moderata da Vincenzo De Rosa dell’Area Comunicazione del Csv, interverranno il presidente del Centro Servizi Raffaele Amore; il Procuratore della Repubblica di Benevento Aldo Policastro; il Sostituto Procuratore e responsabile dello Spazio Ascolto della Procura di Benevento Maria Colucci; Fabiola Filippelli di “Casa delle donne” di Sant’Agata de’ Goti; Francesca Archidiacono del Centro Italiano Femminile; Valentina Ruggeri di Telefono Rosa; Lucia Gesa dello Sportello Antiviolenza del Piano di zona di Ariano Irpino; Natasha Cilio di CADMA; ed il presidente dell’Osservatorio regionale contro la violenza sulle donne Rosaria Bruno.



“Si tratta di un’iniziativa – spiegano Vincenzo De Rosa e Flaminio Muccio dell’Area Comunicazione del Csv – nata per dare continuità al lavoro svolto sul territorio dal Centro Servizi che negli anni si è fatto promotore di incontri e tavoli su tematiche di grande rilevanza come la tutela dei diritti dell’infanzia, la lotta alla ludopatia o la fruizione dei beni culturali. In un momento complesso come quello che stiamo vivendo a causa dell’epidemia da Covid 19 abbiamo pensato con il presidente Raffaele Amore ed il direttore Maria Cristina Aceto di portare questa attività sui social sfruttando quelle piattaforme digitali che offrono la possibilità di trasmettere incontri e conferenze da remoto”.



“Il Csv è da anni impegnato nel contrasto alla violenza di genere – le parole del direttore del Csv Maria Cristina Aceto – sia con iniziative di sensibilizzazione come quella che un anno fa ci ha visto protagonisti al Teatro Romano di Benevento, sia affiancando le associazioni del territorio che operano quotidianamente al fianco delle donne vittime di violenza. Quest’anno, nonostante l’emergenza Covid, abbiamo voluto dare continuità a quanto fatto in passato. Porteremo sulla nostra Pagina Facebook le testimonianze di chi, in Provincia di Avellino come in Provincia di Benevento, è impegnato ogni giorno in prima linea contro la violenza di genere”.