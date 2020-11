San Leucio, Iannace: "Apertura scuola rinviata al 3 dicembre" "Dopo valuteremo disposizione nazionali e regionali"

Il sindaco di San Leucio del Sannio, Nascenzio Iannace, interviene sulla questione inerente la riapertura delle scuole nel comune sannita, con un comunicato che ben precisa la situazione locale.

“Come sindaco unitamente all'Amministrazione Comunale - annuncia Iannace - si è deciso di prorogare la chiusura di ogni plesso scolastico sanleuciano fino al 3 dicembre. La sospensione di tutte le attività scolastiche, che sarà sancita da apposita ordinanza, rientra in quegli atti doverosi e volti alla salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza dell’intera comunità sanleuciana. In questo periodo di assoluta attenzione non possiamo in alcun modo abbassare la guardia difronte alla diffusione dei contagi da coronavirus e dobbiamo limitare il più possibile le situazioni di pericolosità in tal senso. Dopo la data del 3 dicembre - precisa il primo cittadino - attenderemo disposizioni nazionali e regionali, provvedimenti che valuteremo e adotteremo sempre con l’attenzione alla salvaguardia della sicurezza della nostra comunità”.