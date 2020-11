Progetti Servizio civile, Benevento al primo posto in Italia Ad annunciarlo il sindaco Mastella e l'assessore Ambrosone

"La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato la graduatoria dei programmi del Servizio Civile Universale presentati in data 29 maggio 2020. Il programma presentato dal comune di Benevento con Anci Campania si è posizionato al primo posto in Italia su 900 programmi presentati, totalizzando il punteggio di 97.3 su di un massimo di 100". A comunicarlo il di Benevento Clemente Mastella e l’assessore alle Politiche Sociali Luigi Ambrosone che esprimono "soddisfazione per il l’ottimo lavoro svolto dall’assessorato alle Politiche Sociali per aver raggiunto la più alta posizione in Italia attraverso i progetti presentati". Ed in merito, spiegano: "Il programma prevede la progettualità denominata “Benessere Comune e Politiche di Welfare Territoriale” unitamente ad atri due progetti che spaziano dall’assistenza alle categorie deboli, alla tutela del territorio, alla valorizzazione delle biblioteche e alle attività informative per i giovani.

Per i tre progetti il comune di Benevento avrà la possibilità di considerare l’apporto di 36 giovani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni e 364 giorni, che a seguito della selezione prevista saranno impegnati presso gli uffici del comune di Benevento per un periodo di 12 mesi. Il bando per la partecipazione sarà reso noto nel mese di dicembre".