Settantesimo decesso covid nel Sannio: muore un 53enne In lutto due comunità: San Salvatore dove risiedeva e Puglianello dove lavorava

Lo zero accanto alla voce decessi al San Pio è durato poco: si è spento negli ultimi minuti un 53enne di San Salvatore Telesino, ricoverato per covid nel nosocomio sannita.

Era ricoverato per Covid ma non ce l'ha fatta. Commozione nella comunità di San Salvatore Telesino, con il sindaco Romano che l'ha ricordato: " era protagonista nella vita sociale come dirigente della locale squadra di Volley, molto conosciuto, impegnato nel sociale: una grave perdita".

E anche a Puglianello, dove lavorava da trent'anni,il sindaco Rubano l'ha ricordato con un post: " Il Covdi19 ti ha portato via....hai lasciato nell’intera Comunità di Puglianello un segno indelebile. Ameremo i tuoi familiari così come tu hai ossequiato e servito il nostro amato territorio. Sara’ proclamato il lutto cittadino, con apposito provvedimento reso noto domani.Riposa in pace Michele".