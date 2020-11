Covid. Nuovi contagi ma aumentano i guariti I dati dell'Asl di Benevento: 49 nuovi casi e 52 cittadini che hanno superato la malattia

Diventano 2191 i casi di positività nel Sannio. Sono 49 i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore, mentre 52 cittadini hanno ormai superato la malattia. Anche oggi, dunque, per la seconda volta in due giorni il dato delle guarigioni supera quello dei nuovi casi. E' quanto emerge dal consueto report elaborato dal Dipartimento di Prevenzione per oggi, venerdì 27 novembre.

In particolare dei 49 nuovi contagi segnalati dall'azienda sanitaria di via Oderisio solo 3 sono sintomatici, mentre 46 sono asintomatici. E come detto, salgono complessivamente a 2191 i positivi nella provincia di Benevento. Sono 566, invece, i test effettuati in giornata.

Buone notizie però sul fronte delle guarigioni: 52 i cittadini che hanno ormai superato la malattia portando così 1016 il numero delle guarigioni.