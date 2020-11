Dai tamponi processati al San Pio 78 nuovi casi il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Sono più di settanta i nuovi casi di positività emersi dai tamponi processati anche oggi, venerdì 27 novembre, presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Nel bollettino diramato come di consueto dal nosocomio sannita, in particolare, viene comunicato che sono 468 i test analizzati in giornata nei laboratori dell'ospedale e di questi 109 risultati positivi.

Dei centonove positivi, però, 78 rappresentano nuovi casi relativi a 73 persone residenti nella provincia di Benevento e 5 residenti in altra provincia, mentre gli altri 31 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.