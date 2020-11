Barella ad alto biocontenimento donata alla Croce Rossa I presidenti provinciali e regionali, De Michele e Tangredi: "Grazie alla Bcc per la sensibilità"

Una barella adeguata al biocontenimento è stata donata alla Croce Ropssa di Benevento che da mesi si occupa dei trasporti covid in tutto il Sannio con l'ambulanza dell'Unità di rianimazione del 118. Donazione effettuata dalla BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio – Calvi. Il presidente dell'istituto di credito, Luigi Zollo, questa mattina ha fatto visita alla Croce Rossa di Benevento per comunicare la decisione, assunta dal C.d.A. della Banca, di donare alla CRI una barella ad alto biocontenimento.

“Sono particolarmente felice – ha dichiarato il presidente della BCC Luigi Zollo – insieme al il CDA, al direttore cenerale e a tutto il personale della BCC di San Marco dei Cavoti e del Sannio-Calvi, di aver potuto contribuire ad alleviare le sofferenze delle persone colpite dal virus, nonché a salvaguardare la salute del personale medico e paramedico interessato a risolvere in questo particolare momento i problemi legati alla salute di tanta gente del nostro territorio”.

Il presidente del Comitato CRI di Benevento Giovanni De Michele esprime la più viva gratitudine nei confronti della Banca per aver deciso di sostenere le attività della Croce Rossa:

“Ringrazio il presidente Zollo e tutto il Consiglio di Amministrazione della Banca per la sensibilità dimostrata verso la nostra Associazione. L’emergenza sta mettendo a dura prova il sistema sanitario ed anche i nostri operatori, per cui l’utilizzo di presidi come la barella ad alto biocontenimento ci consente di operare in sicurezza e con maggiore serenità”.

Presente all’incontro anche il presidente regionale della Croce Rossa Italiana, Stefano Tangredi: “La donazione di questo importante presidio è il segno dell’attenzione della BCC verso le esigenze del territorio in cui opera. Essa rappresenta, inoltre, il riconoscimento dell’ottimo lavoro che la Croce Rossa locale sta portando avanti, a supporto delle Istituzioni, durante questo difficile periodo. Il ringraziamento va, dunque, a tutto il CDA della BCC, nonché al personale Volontaristico e Dipendente della Croce Rossa per l’impegno profuso”. La barella verrà consegnata da una ditta fornitrice nei primi giorni di dicembre. Subito dopo, la stessa ditta provvederà ad erogare al personale CRI un corso di formazione sull’utilizzo del presidio.