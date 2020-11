Covid, al Rummo si mette a punto l'uso di plasma iperimmune L'annuncio del direttore generale Mario Ferrante

Anche all'ospedale Rummo di Benevento si lavora all'utilizzo del plasma iperimmune per curare il coronavirus. E' quanto annunciato dal direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio, Mario Ferrante che annuncia l'impegno per la messa a punto della terapia con plasma iperimmune. Si tratta, come noto, di una terapia con plasma da soggetti convalescenti che prevede il prelievo da persone guarite dal Covid-19 e la sua successiva somministrazione a pazienti affetti da Covid-19.

“Il Rummo – ha spiegato Ferrante -è nel dipartimento immuno trasfusionale interaziendale che comprende l'Azienda San Pio, il Moscati di Avellino e le Asl di Caserta e Avellino. Si sta seguendo questo protocollo che è ancora in fase sperimentale ma appena possibile comincerà ad essere utilizzato per i pazienti”.

Poi Ferrante fa il punto su i nuovi investimento per la strumentazione, annunciati anche dal presidente De Luca-

“Abbiamo destinato cinque milioni di euro per acquistare nuovi macchinari: tac e risonanza magnetica sia per il Rummo che per il Sant'Alfonso di Sant'Agata dei Goti, ancora l'acceleratore per la medicina nucleare. A breve partiremo con il nuovo pronto soccorso ampliato al piano inferiore e tra marzo e aprile con la nuova rianimazione”.