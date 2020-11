Covid, il Sannio maglia nera per contagi. Incremento al 35% Mastella omaggia i medici con uno striscione. "Sono preoccupati, dati da considerare per scuole"

Si impennano i contagi da Covid19 nella provincia di Benevento che risulta, con il 35 %, maglia nera per l'incremento di casi in Campania.

Lo ha rimarcato il sindaco Clemente Mastella, che oggi ha affisso striscioni di ringraziamento presso gli ospedali cittadini.

“Un gesto doveroso per ringraziare chi sta rischiando la propria vita per curare quella degli altri e per dimostrare il senso di comunità” ha chiarito il primo cittadino che ha anche mostrato tutta la sua preoccupazione per l'incremento dei casi: “E' un momento davvero difficile e questa situazione, mi lascia davvero perplesso. Nell'ultima settimana, secondo il monitoraggio di Gimbe, siamo i più contagiati in Campania. E dunque anche per la riapertura delle scuole e i diversi pareri dei genitori che si divino tra chi vuole la riapertura e chi no voglio chiarire che non si tratta di un derby. Farò la mia scelta secondo i dati. E' in aumento anche il numero dei morti, sono davvero preoccupato. C'è anche un focolaio alla camera di commercio che mi preoccupa. Occorre decidere in serenità ma guardando i dati”.

Dal San Pio, invece, il direttore Mario Ferrante ricorda l'impegno degli operatori sanitari e ringrazia per quanto hanno fatto con il loro lavoro per la comunità. Il direttore ha poi chiarito nuovi investimenti e nuove terapie per la lotta al covid (leggi qui).