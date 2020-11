Scuole, Mastella chiude anche infanzia e prima elementare Il sindaco: provvedimento necessario per garantire salute e sicurezza

A Benevento anche la scuola dell'infanzia e la prima elementare rimarranno chiuse. Lo ha anticipato il sindaco Clemente Mastella annunciando una disposizione che inasprisce quella comunicata dalla Regione Campania per le classi seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado.

“Firmo tra poco la ordinanza di chiusura per la scuola della infanzia e della prima elementare – ha scritto Mastella su facebook - fino al giorno 7 dicembre. L’aumento della curva epidemiologica registra, dal 17 novembre al 24, un picco a Benevento e provincia del 35% di casi.

Seicento contagiati in una settimana sono tanti. Se si pensa che Napoli ha avuto il 15%, Avellino il 10%, Caserta e Salerno il 20 % allora doverosamente mi assumo la responsabilità di chiudere, invitando tutti ad evitare polemiche ingenerose ed ad essere responsabili e combattere assieme un nemico, il virus, che continua minacciosamente ad essere tra noi. La formula Rt1 che stabilisce la gradazione del contagio, per Benevento è Rt2,07. Cioè ognuno ne contagia due. Perciò il derby tra chi vuole le scuole chiuse e chi le vuole aperte non mi interessa. Mi interessano la sicurezza e la salute”.