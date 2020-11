Covid, ancora tre decessi al San Pio Le vittime sono tutte sannite. Crescono i contagi

Prosegue la lunga scia di decessi nell'area covid dell'ospedale Rummo di Benevento dove hanno perso la vita altre tre persone, si tratta di un uomo di 79 anni di Benevento, di una donna di 79 anni di Moiano e di un uomo di 71 anni di Cerreto Sannita.

Ma ci sono anche quattro dimissioni e restano così 97 i pazienti positivi nell'area covid del nosocomio sannita (87 sanniti e 10 provenienti da altre province).

Nove i ricoveri in terapia intensiva, 14 in sub intensiva / pneumologia, 22 malattie infettive, 42 nel reparto di medicina interna, 10 medicina d'urgenza sub intensiva area covid.

252 invece i tamponi processati dal “San Pio” con la scoperta di 31 nuovi casi, relativi a 30 soggetti residenti nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia.

E aumentano anche i contagi secondo il bollettino dell'Asl che segnala 51 nuovi positivi (di cui 5 sintomatici e 46 asintomatici) su 247 test eseguiti. Diciotto, invece, i guariti.