Covid, a San Martino Sannita muore un uomo di 46anni L'annuncio del sindaco Ciampi tramite la sua pagina social

Dolore e incredulità a San Martino Sannita per il decesso di un uomo di 46enne che aveva contratto il covid. LO ha annunciato il sindaco del centro sannita Angelo Ciampi che in un post su facebook scrive: "Il covid uccide! San Martino piange! Sebastiano a soli 46 anni é volato via con lo stile e la sobrietà che gli erano propri. Hai combattuto, hai sofferto ma l'essere invisibile ha avuto la meglio. Canterai con gli angeli proprio come ti piaceva fare con le persone".

in aggiornamento