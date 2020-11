Sicurezza sociale, Benevento al secondo posto in Italia Noi Campani, Quarantiello: "premia la strategia e le scelte prese da Palazzo Mosti"

“La classifica stilata da ‘ItaliaOggi’ e dall’Università ‘La Sapienza’ di Roma vede Benevento al secondo posto per sicurezza sociale, preceduto solo dalla provincia di Imperia. Un grande risultato frutto dell’incessante lavoro portato avanti dalla nostra amministrazione comunale, guidata dal sindaco Clemente Mastella". Così Silvana Quarantiello, vice segretario cittadino di ‘Noi Campani’ commenta la classifica annuale sulla qualità della vita stilata, come ogni anno, dal quotodiano economico.

"Quest’anno la classifica ha visto l’introduzione di nuovi indicatori fondamentali per valutare gli effetti a breve termine causati dal Covid-19 - sottolinea l'esponente di 'Noi Campani' - elemento che ha inciso fortemente nella valutazione e che ha disegnato una nuova Italia completamente rivoluzionata rispetto al 2019. I dati raccolti comune per comune, provincia per provincia, dunque, offrono una lettura chiara della gestione sanitaria. Questo secondo posto, meritato - conclude - premia la strategia e le scelte prese da Palazzo Mosti per rallentare gli effetti del Coronavirus, tutelando non solo la salute dei cittadini ma anche la loro economia”.