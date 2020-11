Soppressione Frecciargento, Ricciardi: ecco le soluzioni La senatrice ha scritto a Trenitalia dopo la richiesta dell'associazione 'Pendolari Sannio"

"La soppressione del Frecciargento 8319 sulla tratta Roma-Caserta-Benevento", al centro dell'intervento della senatrice Sabrina Ricciardi che annuncia di contatto i vertici di Trenitalia in seguito alla richiesta di intervento del presidente dell’associazione "Pendolari Sannio-Terra di Lavoro”, Antonio Di Fabrizio.

In particolare l'esponente del Movimento cinque stelle, componente Commissione Trasporti a Palazzo Madama, spiega: "L'associazione aveva segnalato l'impossibilità della ricollocazione su altri treni di tutti quei pendolari che avevano già da tempo prenotato il treno 8319 e che ora (anche dopo aver chiamato il call-center come indicato da Trenitalia con una mail), non riescono a trovare nessuna soluzione di viaggio sui pochi convogli rimasti (n.3), anche alla luce della limitazione dei posti a causa della pandemia. La stessa associazione aveva portato all'attenzione della senatrice, che poi si è fatta portavoce delle stesse con Trenitalia, alcune possibili soluzioni. In primo luogo quella di consentire la salita su uno dei treni Frecciargento rimasti disponibili, senza avere la prenotazione, come peraltro già avveniva in passato, vista la ancora limitata offerta di treni se paragonata ai numerosi viaggiatori attualmente presenti. In secondo luogo autorizzare a prendere gli Intercity con fermata ad Aversa e in terza ed ultima analisi, usufruire dei treni Freccia per Napoli/Afragola".

Ma l'esponente del Movimento cinque stelle precisa: "Secondo Trenitalia l’ipotesi di consentire l’accesso a uno dei Frecciargento rimasti disponibili senza prenotazione, non è percorribile in quanto la prenotazione è presupposto per il mantenimento del limite di capienza al 50 per cento, così come prevede il Dpcm attualmente in vigore. Non è perseguibile neppure la terza strada, ovvero quella di adoperare i treni Freccia per Napoli/Afragola a causa di limiti ai sistemi informatici. L’unica idea attuabile è quella di autorizzare suddetti pendolari a prendere gli Intercity con fermata ad Aversa, anche se solo temporaneamente e comunque a patto che sui treni IC interessati siano disponibili posti liberi entro il limite di capienza al 50 per cento, contattando telefonicamente il call center tra le ore 7 e le ore 21 dal lunedì alla domenica. Considerato il momento - commenta infine Sabrina Ricciardi - ritengo che già il fatto di aver individuato una soluzione di riserva, seppur di breve durata, sia positivo. Purtroppo in attesa di tempi migliori, è importante comunque dare la possibilità ai pendolari del Frecciargento soppresso di poter contare su una valida alternativa".