Il M5S verso le elezioni amministrative del 2021 Mollica e Farese: "Confronto deve portare alla definizione di un progetto amministrativo chiaro"

"Il nostro programma elettorale è la sintesi delle proposte presentate nel 2016 e ancora attuali, aggiornate e riviste sulla base delle battaglie portate avanti in Consiglio Comunale in questi anni e del dialogo che da settimane abbiamo avviato con gli attivisti. La nostra idea di Città per i prossimi 5 anni verrà presto sottoposta alla collettività, per ampliarne i contenuti e creare condivisione e sintesi". Il movimento cinque stelle, rappresentato in Consiglio comunale dalle consigliere Annamaria Mollica e Marianna Farese, scende in campo in vista delle prossime elezioni per le amministrative della prossima primvaera.

"Questa fase di confronto - spiegano dal M5S - deve portare alla definizione di un progetto amministrativo chiaro, trasparente e condiviso, che superi necessariamente l’approccio autoreferenziale della mera gestione del potere e l’attuale nomenclatura politica, a favore di una rinnovata azione politica che faccia del coraggio e della passione il motore di scelte che proiettino il capoluogo verso il ruolo di centralità che gli compete, nel contesto delle aree interne campane.

Lo abbiamo detto con assoluta chiarezza e trasparenza: le convergenze si trovano sui temi e soprattutto riportando al centro del progetto l’etica politica e non quella del viandante. Ogni tentativo maldestro di accreditarsi in questa discussione attraverso l’esibizione di presunte posizioni precostituite verrà puntualmente stigmatizzato perché, ripetiamo, qualunque sia l’approdo finale deve seguire un percorso trasparente e condiviso. Benevento - concludono Mollica e Farese - ha bisogno di energie nuove, di audacia e di visione e sicuramente, dette caratteristiche, non possono essere ricercate in quei volti che negli anni passati le hanno mortificate a favore del solo ed unico tornaconto personale".