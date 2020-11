Natale tra luminarie, il maxi albero e la Natività in 3d Il progetto del Comune costa 51mila euro

Un Natale chiaramente sottotono ma non senza simboli che possano celebrarlo. Il Comune di Benevento ha varato il programma per la quinta edizione di InCanto di Natale, l'evento da realizzare in occasione delle feste natalizie che quest'anno, per l'emergenza Covid, prevede unicamente l'installazione di luminarie come segno di speranza.

Un progetto il cui costo ammonta a 51mila euro e che cerca di tenere insieme l'esigenza di evitare assembramenti con quella di dare un messaggio di serenità alla città.

Pur dovendo rinunciare alle tradizionali attività che animano il centro storico il progetto prevede l'installazione di luminarie e arredi urbani per ricreare un clima natalizio.

Corso Garibaldi e Via Traiano e il Rione Libertà, Capodimonte, il Rione Ferrovia e la zona di Pacevecchia, saranno illuminati da una composizione di alberi di luce alti oltre sei metri e in piazza Castello sarà allestita l'ormai tradizionale maxi albero di Natale con stringhe e pannelli luminosi. L'albero alto 20 metri allieterà le serate di dicembre ma per evitare assembramenti si farà a meno dello storico show di luci e suoni.

In un luogo simbolo cittadino, inoltre, sarà inoltre installata una Natività composta da strutture luminose tridimensionali.