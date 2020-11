Covid. I dati Asl: 74 nuovi casi nel Sannio Al San Pio di Benevento 102 pazienti ricoverati nell'area dedicata all'emergenza coronavirus

La curva dei contagi nel Sannio continua a far registrare un costante aumento. Nelle ultime ventiquattro sono 74 i nuovi positivi segnalati dall'Asl di Benevento su 684 test effettuati, ma ci sono anche 36 nuove guarigioni portando così a 1090 il numero dei cittadini che hanno ormai superato la malattia. Nel report elaborato come di consueto dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria di via Oderisio viene precisato che dei 74 nuovi casi, solo tre risultano essere asintomatici mentre 71 sono asintomatici. Complessivamente, dunque, i casi di positività nel Sannio dall'inizio della nuova ondata di contagi diventano 2349.

Mentre torna ad aumentare il numero dei ricoveri presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento che passa dai 99 di ieri a 102, come comunicato nel bollettino del nosocomio sannita. Di questi 12 sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, 14 in pneumologia sub-intensiva, 25 nel reparto di malattie infettive, 41 pazienti a medicina interna, 9 sono ricoverati in medicina d'urgenza ed uno nell'area isolamento covid dedicata.