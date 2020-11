AsLIm Italy, Fucci: "Ecco nuove sedi al fianco delle imprese" Il presidente dell'associazione: "Lusingati dell'adesione di tanti imprenditori"

“Quaranta nuove sedi aperte in Italia e quattro all’estero, Germania, Francia, Spagna ed India. Sono questi i numeri che ci confortano e che ci confermano che siamo sulla strada giusta e che i problemi degli imprenditori e delle partite iva sono gli stessi, da Nord a Sud”. Così il commercialista sannita Alessandro Fucci, presidente dell’associazione AsLIm Italy rivolta agli imprendotori italiani e con sede a Limatola in provincia di Benevento, che ufficializza l’apertura in pochi mesi delle nuove sedi dell’associazione sia sul territorio nazionale che all’estero.

“Siamo lusingati – commenta Fucci – dell’adesione di tanti imprenditori, anche del Nord, e di quelli italiani che operano all’estero da anni, che hanno accettato l’invito di entrare a far parte della nostra associazione. E’ la testimonianza che le problematiche di chi fa oggi impresa o svolge la libera professione sono le stesse: burocrazia e tasse. Problematiche che si sono maggiormente acuite con l’emergenza Covid. Di qui la decisione – spiega il presidente dell'associazione AsLIm Italy - di aprire nuove sedi convinti che l’unione sarà la nostra forza”.