Alla Rocca dei Rettori incontro con artigiani della ceramica Con i ceramisti e gli amministratori di Cerreto Sannita e San Lorenzello

Questa mattina alla Rocca dei Rettori incontro con gli artigiani ceramisti e gli Amministratori di Cerreto Sannita e San Lorenzello, le due confinanti città, culla e simbolo di questa straordinaria eccellenza sannita conosciuta ed apprezzata a livello internazionale.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, aveva indetto la riunione con la partecipazione dei Sindaci delle Città sul Titerno, rispettivamente Giovanni Parente e Antimo Lavorgna, ed una rappresentanza degli artigiani, della CNA delle due località e dell’Associazione Italiana Città della Ceramica, per realizzare sul territorio un “segno distintivo” delle prestigiosa e storica produzione artistica, nonché per manifestare concretamente la solidarietà della Provincia agli artigiani particolarmente colpiti dal lockdown, prima, e dalla “zona rossa”, poi. E’ appena il caso di notare, infatti, che l’emergenza Covid 19 ha impedito ormai da mesi il tradizionale afflusso di visitatori nelle due splendide località che non mancavano di acquistare le opere dei ceramisti. Ai lavori hanno partecipato anche il Consigliere provinciale Giuseppe Di Cerbo ed il Direttore Generale della Provincia Nicola Boccalone.

Al termine dell’incontro, nel corso del quale sono state discusse alcune ipotesi di lavoro, si è preso atto che la Provincia procederà, d’intesa con i Sindaci di Cerreto Sannita e San Lorenzello e con le rappresentanze degli artigiani, ad individuare un percorso di valorizzazione della storica produzione artigianale locale.

«Sono soddisfatto per questa riunione voluta dal Presidente Di Maria – ha dichiarato Giovanni Parente, Sindaco di Cerreto Sannita - che ha consentito di manifestare in termini concreti la solidarietà delle Istituzioni al comparto produttivo della ceramica di Cerreto Sannita e San Lorenzello che sta soffrendo in misura insopportabile le conseguenze della crisi innescata dalla pandemia. Sono lieto per la convergenza che si è registrata tra tutte le parti per la salvaguardia e la valorizzazione di un settore che rappresenta al meglio la tradizione dell’artiginato artistico sannita e costituisce una fonte di reddito importante pert tante Famiglie».

Antimo Lavorgna, Sindaco di San Lorenzello, dal canto suo ha detto: «E’ stato un incontro utile e proficuo questo dedicato dalla Provincia alla ceramica perché ha messo, sì, in evidenza delle lacune, ma ha anche consentito di far emergere la volontà di Di Maria di investire per la promozione e la valorizzazione dell’attività ceramica in Cerretoi Sannita e San Lorenzello».