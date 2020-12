Covid. "Al San Pio 185 nuovi sanitari nel 2020" Il bilancio dell'ospedale: “In arrivo ulteriori unità per un totale di 284”

E' tempo di bilanci per l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento che illustra dati, numeri e progetti messi in campo. “Dicembre invita a fare bilanci – si legge in una nota del nosocomio sannita - e la direzione generale del 'San Pio', guidata dal direttore generale Mario Nicola Vittorio Ferrante, fortemente impegnata a dare al Sannio un’offerta sanitaria qualitativamente importante ed attrattiva a livello regionale ed interregionale, è la prima a 'guardarsi dentro' per una verifica di quanto realizzato nell’anno che va a concludersi e delle azioni in atto, prima fra tutte l’Atto Aziendale, in corso di approvazione da parte della Regione, per il potenziamento dei

servizi. In un anno nel quale un’epocale pandemia ha mandato in affanno molte strutture sanitarie, traducendosi in un’emergenza per la carenza dell’organico, c’è da sottolineare che, grazie ad un costante impegno degli uffici amministrativi, si è proceduto ad un arricchimento del capitolo dei medici e degli infermieri, che ha contribuito a far reggere all'urto il presidio ospedaliero 'G. Rummo'. Infatti, dall’inizio del 2020 sono stati reclutati con apposite procedure, alcune concluse in tempi record, 2 direttori di struttura complessa; 45 dirigenti medici, di cui 10 a tempo determinato; 2 Biologi a tempo determinato; 59 Operatori socio-sanitari; 20 Infermieri; 2 Ostetriche; 1

Fisioterapista; 1 Tecnico di Laboratorio, per un totale di 132 unità”.

L'azienda ospedaliera viene precisato, inoltre, che “a tale novero vanno aggiunte le unità di personale reclutato per l’Area Covid” mentre “altre procedure sono in itinere per il reclutamento di ulteriori 109 unità”. Ed in merito viene evidenziato: “Tutto questo ed altro ancora a dimostrazione della ferma volontà della Direzione Generale di portare a termine il progetto di sviluppo dell’azienda ospedaliera sannita come punto di riferimento per un'utenza che va ben oltre i confini del territorio provinciale. E non si può non sottolineare che l'Atto Aziendale, predisposto dal Direttore Generale Ferrante ed in via di approvazione da parte della Regione, prevede, tra l’altro, l’assunzione di ulteriori unità di personale, da definire nel redigendo Piano Triennale del Fabbisogno 2021-2023”.