Viabilità sicura, ripristinato semaforo incrocio via Nenni Aggiunto anche il pulsante dedicato ai pedoni che devono attraversare

Questa mattina è stato ripristinato il semaforo all’incrocio tra Via Nenni, Via Mascellaro e Via Vetrone, che circa un mese fa era rimasto funzionante solo con luce gialla intermittente, a causa di un guasto della centralina provocato dall’intromissione di una piccola lucertola. Oggi l'intervento della ditta Artistica che ha aggiunto anche un pulsante per la chiamata del verde da parte dei pedoni.

“Negli ultimi giorni erano giunte presso il nostro comando – osserva il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – numerose lamentele circa il mancato funzionamento del semaforo di Via Pietro Nenni. Oggi, con l’intervento della Ditta che manutiene i semafori in Città, abbiamo rimesso in funzione detto semaforo che – conclude Bosco – rende più scorrevole il traffico in quel tratto di strada”.

Come si ricorderà, qualche sera fa l'incrocio era stato anche teatro di un incidente stradale che, per fortuna, non aveva fatto registrare feriti.