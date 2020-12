Calano i nuovi positivi covid (37), aumentano i ricoveri La situazione nel Sannio. Nessun decesso al San Pio dove però si registrano 11 nuovi ricoveri

Oggi 'solo' 37 positivi in più nel Sannio. Un dato finalmente positivo che emerge dal bollettino epidemiologico fornito dall'Asl di Benevento quotidianamente e che raccoglie i dati di strutture ospedaliere pubbliche e private nel Sannio.

Dallo specchietto riepilogativo si leggono anche di quattro decessi. Un numero che dovrebbe però comprendere decessi avvenuti nei giorni scorsi e non ancora conteggiati dall'azienda sanitaria. Oggi infatti dal Rummo non sono stati segnalati morti di pazienti nei reparti covid. Uno invece il decesso al Fatebenefratelli. Dall'Asl il riepilogo anche dei tamponi effettuati. Dal primo agosto sono infatti 25.564, 2.368 i casi totali covid nel Sannio dove tra i 37 positivi di oggi non si registrano sintomatici.

Per quanto riguarda l'azienda ospedaliera San Pio, invece, oggi si sono registrati 11 nuovi ricoveri ed il totale delle degenze balza da 102 a 106 con sette pazienti dimessi dai reparti covid. 26 i pazienti ricoverati in condizioni 'serie', ovvero nei reparti di terapia intensiva e sub intensiva di Pneumologia. 24 i degenti in Malattie Infettive, 42 in Medicina interna, 10 in Medicina d'urgenza e 4 nell'area covid del pronto soccorso. Per fortuna nessun decesso al Rummo.