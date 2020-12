I vigili del fuoco celebrano Santa Barbara Per le misure anticovid prevista solo una messa con la partecipazione di massimo 80 persone

La tradizionale ricorrenza di Santa Barbara, protettrice dei vigili del fuoco, sarà celebrata il prossimo 4 dicembre in un clima di sobrietà così come imposto dalle norme anticontagio covid. Sarà infatti celebrata esclusivamente una santa messa alle ore 11 presso la parrocchia di San Giuseppe Moscati. La cerimonia religiosa sarà presieduta dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca e del cappellano dei vigili del fuoco Don Lupo. Saranno presenti le autorità, i vigili del fuoco e gli appartenenti all’Associazione nazionale del Corpo con i propri familiari. Al massimo sarà consentito l'accesso in chiesa di ottanta persone munite di mascherina e previo controllo della temperatura e sanificazione delle mani. I posti saranno indicati dal personale della parrocchia che assisterà i fedeli che vorranno presenziare alla celebrazione. Al termine della Santa Messa un saluto del comandante provinciale, l'architetto Maria Angelina D'Agostino.