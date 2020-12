Covid. Camera di commercio: nessun focolaio L’Asl ha accertato la negatività dei dipendenti che si sono volontariamente sottoposti al test

"Non c’è alcun focolaio da Covid-19 presso la Camera di Commercio di Benevento. Ad attestarlo sono due test molecolari eseguiti sui dipendenti della Camera di Commercio e dell'Azienda Speciale Valisannio, che volontariamente si sono sottoposti al tampone come comunicato in data odierna dal medico aziendale".

E' quanto comunica la Camera di Commercio di Benevento che in una nota specifica: "Dall’esito degli esami eseguiti in data 28 e 29 novembre da un laboratorio accreditato dalla Regione Campania, e successivamente dall’ASL di Benevento in data 30 novembre, è risultata la completa negatività al virus dei suddetti dipendenti".

Infine la Camera tranquillizza anche in virtù della funzione pubblica svolta dall’Ente ed al fine di non creare inutili allarmismi in chi a diverso titolo interagisce o frequenta la Camera di Commercio (altri dipendenti, rappresentanti delle imprese, professionisti, fornitori di servizi).