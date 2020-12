Il Comune di Benevento aderisce al progetto Spesa Sospesa Mastella: “Ulteriore iniziativa per aiutare le famiglie meno abbienti”

Il Comune di Benevento ha aderito al progetto Spesa Sospesa. A renderlo noto è il sindaco Clemente Mastella che spiega: “Si tratta di una piattaforma e-commerce che promuove le donazioni alimentari e nella quale i commercianti giocheranno un ruolo da protagonista posizionando un carrello o un box all’interno del proprio negozio e affiggendo all’esterno del punto vendita la locandina che pubblicizza l’iniziativa. I clienti potranno in questo modo lasciare nel carrello le donazioni alimentari che saranno poi ritirate e distribuite alle famiglie meno abbienti della città dai volontari della

Croce Rossa”.

I negozianti che vorranno aderire all’iniziativa Spesa Sospesa non dovranno fare altro che andare su sito web www.spesasospesa.store e cliccare su “Aderisci gratis” compilando le informazioni richieste e scaricando la locandina

da esporre nel proprio punto vendita. Le attività commerciali aderenti all’iniziativa di solidarietà compariranno nella sezione “Rubrica” (sottosezione “Comune di Benevento”).

“Si tratta – ha concluso il sindaco Mastella – di un’ulteriore iniziativa messa in campo dal Comune di Benevento, grazie alla disponibilità dell’associazione Spesa Sospesa Store e dei volontari della Croce Rossa, per aiutare i cittadini e i

nuclei familiari che stanno vivendo un momento di grave difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19”.