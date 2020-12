"L'amicizia oltre il lavoro, buona pensione Franco" Dopo anni di servizio nei Vigili del Fuoco di Benevento il meritato riposo per Franco Mascia

Il ricordo di un amico e di un collega è doveroso quando sai di non poter contare più su un grande vigile del fuoco semplicemente perchè ora si deve godere la meritata pensione e che, anche se non nel tuo stesso turno, è stato sempre disponibile ad un confronto, a dare un consiglio o a risolvere un problema.

Ed è per questo che il caporeparto Alessandro Iovino, coordinatore di soccorso del Turno D vuole ringraziare e salutare professionalmente il caposquadra esperto dei vigili del fuoco di Benevento Francesco Mascia andato in pensione. “Un omaggio ad una persona perbene, un grande collega ed amico sul quale so di poter sempre contare. Franco nella sua carriera nel corpo, avviata nel lontano 1992, ha saputo coniugare lo spirito del soccorritore, altruista e buono, con le fermezze che la professionalità impone in determinati tipi di lavoro. Da sempre al fianco delle persone bisognose avrà modo di continuare a farsi apprezzare grazie al volontariato che svolge da anni nel campo sanitario. Caro Franco, goditi la pensione e viva l'amicizia che ci legherà per sempre”.

Al caposquadra Mascia le felicitazioni di tutta la redazione di ottopagine.it