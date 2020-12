L'Universita del Sannio ospita Luca Aquino In dialogo con il Rettore Gerardo Canfora: viaggio in musica tra note, parole, luoghi e visioni

Un viaggio tra la musica e le parole. Un racconto tra le note e i luoghi, in un mondo privo di confini, come l'arte. È questo il senso del prossimo evento organizzato dall'Università degli Studi del Sannio e targato Unisannio Cultura. Ospite, mercoledi 9 dicembre, alle ore 18, presso l’Auditorium di Sant'Agostino sarà il trombettista sannita Luca Aquino, tra i musicisti jazz italiani più apprezzati nel panorama internazionale.

L'incontro, che sarà realizzato live dalla struttura di ateneo e trasmesso, per tutti, in diretta sui canali social dell'Università, pone uno sguardo sui luoghi e sui viaggi che hanno condotto Aquino in giro per il mondo grazie alla sua arte. "Un esploratore sonoro contemporaneo", come definito dalla stampa di settore, quella musica che lo ha condotto in una sperimentazione sonora e in registrazioni in luoghi insoliti, tra viaggi, creatività e visioni. Dalla Macedonia all'Olanda, dalla Giordania alla Francia, un racconto, quello di Aquino, capace di condurci, nel corso del prossimo evento Unisannio, tra i posti più affascinanti del pianeta accompagnati da una tromba e dalla musica jazz.

Musica e parole, nel dialogo con il Rettore dell'Università sannita, Gerardo Canfora, a chiusura di un 2020 in cui, nonostante la pandemia in corso, l'Ateneo non ha voluto far mancare appuntamenti culturali, seppur a distanza con il pubblico e con gli studenti. Appuntamento tra musica, arte e cultura, con le note di Luca Aquino per Unisannio Cultura.