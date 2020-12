Mastella: "Dati ancora alti, vaccini pronto a dare esempio" Nuovo appello del sindaco sui sociale anche in vista del Natale

“Benevento è ancora la provincia che percentualmente in Campania ha il picco settimanale più alto. Siamo al 22 per cento. I morti nel mese di novembre sono stati davvero tanti. Perciò il mio invito alla prudenza". Così il sindaco Clemente Mastella sui social che invita nuovamente i cittadini al rispetto di tutte le misure e lancia un appello per le prossime festività di Natale: "Le feste natalizie non devono essere vissute come una vicenda liberatoria, ma come un momento di vita che esige serena e vigile attenzione per noi e per chi ci è vicino. Stiamo attenti".

Ed in vista dei vaccini il primo cittadino commenta: "Occorre resilienza fino all’arrivo dei vaccini. Se sarà consentito e senza disattendere alle regole che prescriveranno i criteri per le categorie che potranno vaccinarsi mi sottoporrò da testimonial alle prime vaccinazioni. Lo farò, ripeto, se le norme lo consentiranno per indurre tutti a vaccinarsi”.