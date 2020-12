Asl: 68 positivi oggi in provincia di Benevento 93 decessi dall'inizio dell'epidemia

68 positivi su 612 test, tutti asintomatici. E' questo il bilancio dell'Asl per quanto attiene al Covid nella giornata di oggi. 39 invece le persone guarite.

Sette i decessi conteggiati dall'Azienda sanitaria di Benevento nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio epidemia a 93 decessi. 76 sono i morti con il coronavirus in questa seconda ondata.

Dai dati Asl emerge una percentuale di positivi di poco più del 10 per cento dei tamponi analizzti dunque.