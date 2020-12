Vigili del Fuoco, 5.453 interventi. "Anno difficile" - VIDEO FOTO - Santa Barbara, messa e bilancio del comandante provinciale Maria Angelina D'Agostino

“E' stato certamente un anno difficile per via dell'emergenza sanitaria ma ciò non ci ha impedito di essere sempre pronti per aiutare la collettività”. Così il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Maria Angelina D'Agostino al termine della celebrazione della messa in onore di santa Barbara, protettrice del Corpo. A causa della pandemia, forse per la prima volta negli ultimi decenni, anche i vigili del fuoco hanno dovuto stravolgere la tradizionale manifestazione che negli anni ha anche previsto esercitazioni alla presenza di bambini ed adulti. Per quest'anno, invece, la celebrazione della Messa, officiata dall'arcivescovo di Benevento, Felice Accrocca con don Lupo Palladino e don Marco Capaldo, si è svolta nella chiesa di San Giuseppe Moscati a Capodimonte. All'interno solo 80 persone, tra le quali il Prefetto di Benevento, Giuseppe Antonio Cappetta il Questore Luigi Bonagura, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Mario Intelisano e i rappresentanti delle altre forze dell'ordine e istituzioni.

Lavoro delicato quello effettuato dai vigili del fuoco a partire dalle squadre di soccorso chiamate per una serie di interventi come i tanti incendi che si sono sviluppati anche durante l'estate. Ed ancora, durante la pandemia, che ha interessato anche il personale di soccorso “per fortuna non abbiamo registrato vittime” ha rimarcato il comandante provinciale, “lavoro per le squadre Nbcr sia per il covid che per la collaborare prestata alla procura al pari della squadra Gos (movimento terra).

ASCOLTA LE DICHIARAZIONI DEL COMANDANTE PROVINCIALE