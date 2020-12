L'omaggio del sindaco Mastella e dell'assessore ai volontari Giornata Internazionale del Volontariato. Sindaco e Coppola: "Loro operato preziosissimo"

“In un periodo di grande difficoltà come questo che stiamo vivendo, gesti di solidarietà non hanno prezzo. Ogni giorno migliaia di persone si adoperano nell’assistenza dei più vulnerabili fornendo un contributo inestimabile alla gestione dell’emergenza oggi, ma un solido supporto alla società da sempre. Nella Giornata Internazionale del Volontariato, il Comune di Benevento non vuole far passare inosservato lo sforzo e l’impegno di questi volontari, manifestando la propria immensa gratitudine e ribadendo nuovamente il proprio sostegno ad ogni forma di attività sociale. Preziosissimo è da sempre l’operato delle tante Associazioni che operano sul territorio locale". Così in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessora al Volontariato Carmen Coppola.

"La giornata di oggi è dedicata a quelle donne e uomini che dedicano il proprio tempo alle persone più disagiate che hanno scelto una strada considerata impossibile da tutti gli altri, sono uomini e donne che fanno di una carezza il loro pane quotidiano, della consegna di un piatto caldo il giusto motivo per trattenersi di più a lavoro. Sono uomini e donne - rimarcano il primo cittadino e l'assessore - che quotidianamente scelgono di mettersi al servizio del prossimo, rischiando spesso anche la propria incolumità, in questi duri giorni di emergenza Covid. Il mondo del volontariato rappresenta quel valore della susssidiarietà orizzontale riconosciuto dalla Corte Costituzionale ed è importante esempio di partecipazione attiva finalizzata a rafforzare sul piano sociale la nostra Comunità”.