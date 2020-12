"Il Rotary Club di Benevento opera per la tua salute" Dialogo on-line con il dottore Lucio Zeppa, domenica ore 11, su “La cecità evitabile”

“Il Rotary opera per la tua salute”, è il nuovo progetto promosso dal Club di Benevento, quest’anno presieduto dal notaio Ambrogio Romano, che sostituisce temporaneamente “Le Domeniche della Salute”.

Il quarto e ultimo appuntamento è previsto domenica 6 dicembre alle ore 11.00 (su piattaforma zoom) con il dottore Lucio Zeppa che tratterà “La cecità evitabile”.

Lucio Zeppa, Direttore di Oculistica dell'Azienda Ospedaliera "S.G.Moscati" di Avellino", è da considerare un riferimento importante, sia a livello nazionale che internazionale, per quanto concerne l’oculistica e il trapianto di cornea.

Il reparto del “Moscati” diretto dal dottore Zeppa, eroga prestazioni di Chirurgia della cornea, Chirurgia della cataratta, Chirurgia del glaucoma, Chirurgia della vitreo-retina, Chirurgia delle palpebre, Chirurgia dello strabismo, Chirurgia delle vie lacrimali. Attività ambulatoriali: Centro antiglaucoma, visita ortottiche, Perimetria statica e cinetica, Perimetria e duplicazione di frequenza, Studio morfologico della papilla ottica (HRT-2), Esami elettrofisiologici, Ecografia oculare, Angiografia retinica digitalizzata, Laser-terapia, OCT retinico, Consulenza oculistica di pronto soccorso. In ossequio alle norme di sicurezza dettate dalla presenza e diffusione del Covid-19, e quindi dalla responsabilità nei confronti di tutti, gli incontri de “Il Rotary opera per la tua salute”, saranno proposti per via telematica. Sarà possibile infatti, seguire e/o interloquire con i medici specialisti attraverso piattaforme zoom previa prenotazione e/o diretta su facebook.

Il presidente del Rotary Club di Benevento, Ambrogio Romano, a chiusura di questo ciclo di incontri, intende ringraziare a nome di tutti i soci del Club, i professionisti che si sono impegnati fino a oggi nel dialogo scientifico con il pubblico. Ha inoltre anticipato, che corso del nuovo anno, saranno organizzati altri incontri medici. Le giornate e le modalità di interazione saranno poi comunicate. Il progetto “Il Rotary opera per la tua salute”, è condiviso anche dai giovani del Rotaract e dell’Interact Club di Benevento.