Restano sospesi mercato e accessi domenicali al cimitero Nuova ordinanza del sindaco Mastella

Dopo il nuovo decreto del Governo in materia di contenimento della pandemia Covid e dell'allentamento delle misure restrittive in Campania che da zona rossa da domani (domenica 6 dicembre) arancione, il sindaco di Benevento ha emanato una nuova ordinanza per ribadire una serie di misure emanate nei primi giorni di novembre. In particolare: sulle panchine dell'intero territorio cittadino potranno prendere posto solo due persone per volta oppure un minore o una persona non autosufficiente con il rispettivo accompagnatore; nelle domeniche e nei giorni festivi resta vietato l'ingresso presso il cimitero comunale e resta anche sospeso il mercato regionale del sabato nell'area dello stadio.