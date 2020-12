Mastella: vietati assembramenti, non gli accessi ai negozi Il sindaco invita a spendere tra i commercianti della città

"Per chiarezza a chi fa finta di non capire. La mia ordinanza di oggi vieta gli assembramenti ma non vieta gli accessi ai negozi del corso, anzi chiedo a tutti di acquistare nei negozi della città".

E' l'appello del sindaco di Benevento, Clemente Mastella che dalla sua pagina facebook specifica: "E per chi non dovesse acquistare, non ci sono multe di sorta. Però, ripeto, sono vietati lo struscio e gli assembramenti, perché il virus non è scomparso".