Rifiuti. Serve un impianto e riattivare lo Stir - VIDEO Il direttore dell'Ato, Massimo Romito traccia il percorso dei prossimi mesi per uscire da impasse

“Stiamo andando avanti nonostante lungo la strada non abbiamo trovato molta collaborazione da parte di molti comuni. Se avessimo avuto i dati completi dai Comuni il lavoro sarebbe stato molto più veloce. Ad oggi abbiamo reperito il i dati del 70 per cento degli Enti. Significa che gli altri li ricaveremo comunque”. Massimo Romito, direttore tecnico dell'ato rifiuti sannita fa il punto della situazione e traccia il bilancio del lavoro fin qui svolto per il piano dei rifiuti che dovrà essere completato entro poche settimane così come disposto dalla Regione. Un lavoro non semplice per l'Ato, presieduto da Pasquale Iacovella che spesso si trova a fare i conti con una sorta di indifferenza da parte degli Enti locali. E dopo le mancate risposte da parte dei comuni sulla manifestazione di interesse per la costruzione di un impianto per la lavorazione dell'immondizia, Romito non usa mezzi termini: “Andiamo avanti comunque. Senza un impianto il piano è inutile”. Ora però la priorità, oltre alla redazione del piano è far ripartire lo Stir di Casalduni...

ASCOLTA L'INTERVISTA A MASSIMO ROMITO